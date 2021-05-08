الرئيس المصري يبحث مع نظيره الكونغولي ملف سد النهضة بالقاهرة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال نظيره الكونغولي. (الإنترنت)

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقدير بلاده لجهود الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، والثقة في قدرتها على التعامل مع ملف سد النهضة، وحرصها على دعم تلك الجهود في إطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة.

واستقبل السيسي، مساء السبت بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية،فيليكس تشيسيكيدي والوفد المرافق له، بحضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عيد العاطي وزير الموارد المائية والري والسيد عباس كامل مدير المخابرات العامة.

تطورات قضية سد النهضة

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، وتناول اللقاء بالأساس التباحث حول آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس المصري تقدير بلاده لجهود الرئيس الكونغولي والثقة في قدرته على التعامل مع ملف سد النهضة، وحرص مصر على دعم تلك الجهود في إطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ومشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة.

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التوصل للاتفاق القانوني

كما شدد السيسي على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود، الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويجنب المنطقة مزيد التوتر وعدم الاستقرار.

ومن جانبه أكد الرئيس تشيسيكيدي حرصه خلال المرحلة الراهنة على تكثيف التنسيق بشأن هذه القضية الحساسة لمساعدة كافة الأطراف لتحقيق تقدم في المفاوضات الثلاثية ذات الصلة، مشيدًا في هذا الصدد بالجهد الكبير الذي تبذله مصر سعيًا للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.