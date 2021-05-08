220 جريحا حصيلة الصدامات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس الشرقية

متظاهر فلسطيني أوقفته القوات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. (أ ف ب)

أسفرت الصدامات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في القدس الشرقية، ليل الجمعة السبت، عن أكثر من 220 جريحًا في حصيلة جديدة، في تصعيد دانته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول إقليمية داعية إلى وضع حد له.

وأطلقت «لجنة المتابعة العليا للعرب في إسرائيل»، وهي هيئة تمثيلية لعرب إسرائيل، دعوات إلى التظاهر، السبت، تضامنًا مع فلسطينيي القدس، وفق «فرانس برس».

عنف الشرطة الإسرائيلية

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية لمكافحة الشغب الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية في مواجهة الفلسطينيين حول أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، الموقع الذي يقول اليهود إنه بني فوق الهيكل.

وصرح الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 205 فلسطينيين أُصيبوا في أعمال العنف في الأقصى وفي أنحاء القدس الشرقية، موضحًا أنه أعد مستشفى ميدانيًّا بسبب امتلاء غرف الطوارئ في المستشفيات.

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وظهرت في تسجيل فيديو نشره شهود عيان القوات الإسرائيلية وهي تداهم الباحة الواسعة أمام المسجد وتطلق قنابل الصوت داخل المبنى، حيث كانت حشود من المصلين بينهم نساء وأطفال يؤدون الصلاة في يوم الجمعة الأخير من رمضان.

وتأتي هذه الصدامات، بينما تصاعد التوتر في القدس في الأسابيع الأخيرة بسبب إغلاق السلطات الإسرائيلية بعض أجزاء البلدة القديمة خلال رمضان، وفي خضم معركة قضائية حول إخلاء عائلات فلسطينية منازلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لصالح مستوطنين يهود.

قلق أميركي

وقالت الولايات المتحدة إنها «قلقة جدًّا» إزاء ما يحصل. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية «من الضروري جدا أن تمارس كل الأطراف ضبط النفس وأن تمتنع عن الأعمال والتصريحات الاستفزازية، وأن تحافظ على الوضع التاريخي للحرم الشريف وجبل الهيكل، بالقول والفعل».

وأضاف البيان: «إننا قلقون جدًّا إزاء احتمال طرد عائلات فلسطينية في حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس، لا سيما أن عددا منها عاشت في هذه المنازل على مدى أجيال». ودعت الجانبين إلى «تجنب الخطوات التي تؤدي إلى تفاقم التوترات» بما في ذلك عمليات الإخلاء في القدس الشرقية، والاستيطان، و«الأعمال الإرهابية».

جرائم حرب

وكانت الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من عمليات الإخلاء القسري، معتبرة أنها قد ترقى إلى مستوى «جرائم حرب». ودعا الاتحاد الأوروبي، السبت، السلطات الى التحرك «بشكل عاجل» لخفض التوتر في القدس.

وتزامنت هذه الصدامات مع «يوم القدس» الذي يصادف في يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان، وهي مناسبة قال خلالها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي في خطاب ألقاه في طهران أمس إنّ إسرائيل «ليست دولة بل هي معسكر إرهابي ضد الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة الأخرى»، متوقعا مرة جديدة «زوالها». وتظاهر الآلاف في عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة حتى باكستان تضامنا مع الفلسطينيين.

والمواجهات الحالية في القدس هي الأعنف منذ 2017، عندما تسبب وضع إسرائيل بوابات إلكترونية في محيط المسجد الأقصى باحتجاجات ومواجهات انتهت بإزالة الحواجز. واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية العام 2000 بعد أن زار رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل أرييل شارون الأقصى.