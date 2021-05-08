الاتحاد الأفريقي يعين رئيس غانا السابق ممثلا أعلى له في الصومال

الرئيس الغاني السابق جون ماهاما في باريس. (أرشيفية: أ ف ب)

عين الاتحاد الأفريقي رئيس غانا السابق جون ماهاما، ممثلا أعلى له في دولة الصومال الغارقة في أزمة سياسية عميقة منذ الإعلان في 12 أبريل عن تمديد ولاية الرئيس لسنتين.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان بـ«صفته ممثلا أعلى للشق السياسي في الصومال، سيعمل الرئيس ماهاما مع الأطراف الصوماليين للتوصل على تسوية مقبولة من الجميع من أجل إيجاد حل شامل لتنظيم انتخابات في أسرع وقت ممكن»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفي البيان دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد «الأطراف الصوماليين المعنيين إلى التفاوض بحسن نية سعيا إلى تسوية الأزمة الانتخابية تشمل الجميع».

وأضاف: «من شأن ذلك أن يمهد الطريق أمام قيام حكومة منتخبة ديمقراطيا تحظى بالشرعية والتفويض الضروريين لحل المشاكل السياسية والدستورية العالقة التي تشكل تهديدا لاستقرار البلاد والمنطقة».

ويصل جون ماهاما (62 عاما) الذي رأس غانا بين العامين 2012 و2017، إلى الصومال في الأيام المقبلة، وتشهد الصومال حاليا إحدى أسوأ أزماتها السياسية منذ سنوات، بعدما شهدت حربا أهلية وتمردا لحركة «الشباب» الإسلامية الموالية لتنظيم القاعدة.

وزادت حدة التوتر منذ انتهاء ولاية الرئيس الصومالي في الثامن من فبراير دون تنظيم انتخابات جديدة. وفي 12 أبريل، أقر البرلمان الصومالي قانونا يمدد ولاية الرئيس الصومالي سنتين بعد انقضائها وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة العام 2023 ما أثار غضب المعارضة وتنديدا من المجتمع الدولي وتحول المأزق الانتخابي إلى مواجهات مسلحة في 25 أبريل بين قوات حكومية ومقاتلين موالين للمعارضة أقاموا حواجز في أحياء عدة في مقديشو. وقتل ثلاثة أشخاص في تبادل لإطلاق النار.

وفي بادرة تهدئة كلف الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تنظيم الانتخابات المقبلة في أقرب فرصة ممكنة، ودعا هذا الأخير قادة الولايات التي تتمتع بحكم شبه ذاتي إلى اجتماع في 20 مايو لوضع «اللمسات الأخيرة» على تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وانسحب مئات المقاتلين الموالين للمعارضة الذين كانوا يسيطرون منذ 25 أبريل على بعض أحياء مقديشو ومحاور طرقات رئيسية فيها، الجمعة، بعد اتفاق أبرم بين المعارضة والحكومة.