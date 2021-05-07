واشنطن تدعو إلى التهدئة في القدس وتجنب إخلاء الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 مايو 2021, 09:10 مساء
قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل متظاهرا فلسطينيا عند باب العمود في البلدة القديمة في القدس، 26 أبريل 2021. (أ ف ب)

دعت الولايات المتحدة، الجمعة، إلى التهدئة في القدس، وتجنب إخلاء عائلات فلسطينية لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر للصحفيين: «نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوتر في القدس»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعربت عن «القلق» بشأن عمليات الإخلاء المحتملة للعائلات الفلسطينية من أحياء في القدس الشرقية، معقبة: «كثير منهم، بالطبع، يعيشون في منازلهم منذ أجيال».

وشهد حي الشيخ جراح في القدس خلال الأيام الماضية أعمال عنف من جانب مستوطنين يحاولون احتلال منازل الفلسطينيين، بينما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المعتصمين من أبناء الحي، الذين رفضوا الانصياع لقرار الإخلاء.

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