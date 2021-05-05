الحكومة المصرية تعلن قرارات عاجلة لمواجهة «كورونا» قبل عيد الفطر وتستمر لأسبوعين

رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي. (الإنترنت)

أعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى مجموعة من القرارات العاجلة بهدف الحد من انتشار فيروس «كورونا» سيتم تطبيقها اعتبارًا من غد الخميس ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، إن مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح من الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي اعتبارًا من غد الخميس مع السماح باستمرار خدمة الديليفري، كما أعلن غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق خلال نفس الفترة، وفق وسائل إعلام محلية مصرية.

حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات

وأوضح أن القرارات تضمنت أيضًا حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات، على أن تتم إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال، مشيرًا إلى أن القرارات تضمنت أيضًا أن تكون إجازة عيد الفطر من الأربعاء المقبل وحتى الأحد 16 مايو.

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واختتم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حديثه خلال مؤتمر صحفى، بتوجيه كلمة للمواطنين، قائلاً: «كل واحد مش مسؤول عن نفسه فقط ولكنه مسؤول عن أسرة بالكامل»، موضحًا أن مصر حاليًا في مرحلة حرجة، وكان لابد من اتخاذ هذه الإجراءات.



توفير اللقاح

وقال رئيس الوزراء، إن هناك متابعة يومية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى للتأكيد على توفير اللقاح، مضيفًا أن الدولة أتاحت اللقاح بالمجان وكل ما تطلبه الدولة من المواطنين هو التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن هناك مليونًا و700 ألف غرامة تم تحصيلها من المواطنين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

وشهد عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مصر زيادة مطردة في الأسابيع الماضية، وحذر المسؤولون من زيادة انتشار العدوى بسبب تجمع الأسر خلال شهر رمضان. وسجلت وزارة الصحة المصرية 1090 إصابة و60 وفاة جديدة بالمرض يوم الثلاثاء.