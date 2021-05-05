مصر تتلقى 4.9 مليون جرعة جديدة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 04:21 مساء
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد وإلى جوارها أولا طبيب وممرض تلقيا التلقيح الصيني "سينوفارم" ضد كوفيد-19. (أ ف ب)

أعلنت مصر، الأربعاء، إنها ستتسلم 4.9 مليون جرعة جديدة من أنواع لقاحات مختلفة مضادة لمرض كوفيد-19 خلال شهر مايو الجاري .

وذكر مجلس الوزراء في بيان أن أول شحنة من هذه الكمية وحجمها 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا ستصل الأسبوع المقبل في إطار آلية كوفاكس العالمية، وفق «رويترز»

آلية كوفاكس
وأسس التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية آلية كوفاكس لضمان التوزيع العادل للقاحات.

وقال مجلس الوزراء إن مصر ستتسلم شحنة مكونة من 1.7 مليون جرعة أخرى من لقاح أسترا زينيكا بحلول نهاية مايي، ومليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني تصل على شحنتين و500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني.

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وشهد عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مصر زيادة مطردة في الأسابيع الماضية، وحذر المسؤولون من زيادة انتشار العدوى بسبب تجمع الأسر خلال شهر رمضان. وسجلت وزارة الصحة المصرية 1090 إصابة و60 وفاة جديدة بالمرض يوم الثلاثاء.

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