«فرانس برس»: مقتل شرطي وتفجير بئرين نفطيتين في العراق

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في شوارع العاصمة بغداد، 27 مارس 2021. (أ ف ب)

قال مصدر أمني عراقي إن «جهاديين» قتلوا في وقت مبكر من الأربعاء شرطيا ثم فجروا بئرين في حقل للنفط في كركوك المنطقة المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان وبغداد.



وأضاف المصدر لوكالة «فرانس برس» أن «عنصرا من شرطة النفط استشهد وأصيب اثنان آخران في هجوم نفذه عناصر تنظيم داعش على نقطة أمنية (...) وقاموا بتفجير بئرين نفطيتين في باي حسن».



وأكدت وزارة النفط العراقية في بيان الهجوم، موضحة أن «الجهاديين فجروا البئرين 183 و177»، وأشارت إلى أن «فرق السلامة تمكنت من إطفاء البئر 177 والسيطرة عليه في وقت قياسي فيما تعمل هذه الفرق للسيطرة على حريق البئر 183».

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وحقل باي حسن انتقل إلى سيطرة إقليم كردستان في 2014 خلال الفوضى التي اجتاحت العراق مع تقدم تنظيم «داعش». وهو كغيره يندرج في إطار نزاع بين حكومة الإقليم وبغداد على المواقع النفطية في محافظة كركوك التي تنتج نحو 250 ألف برميل يوميا.



ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بشكل رئيسي على النفط لتأمين ميزانيته. وبلغت صادرات البلاد في أبريل 88.93 مليون برميل بعائدات بلغت 5.5 مليار دولار.



وفقد تنظيم «داعش» السيطرة على المناطق التي كان يوجد فيها حتى نهاية العام 2017، لكن تقوم خلاياه السرية بشن هجمات غالبا ما تكون خلال الليل، ضد قوات الأمن في مناطق نائية. كما تستغل هذه الخلايا أراضي الشريط التي تمتد في مناطق متنازع عليها توجد فيها قوات البيشمركة الكردية وقوات الحكومة الاتحادية.