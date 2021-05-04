الجيش المصري يعلن التعاقد على صفقة طائرات «رافال» فرنسية جديدة

صورة نشرتها صفحة المتحدث العسكري المصري بموقع «فيسبوك» لطائرات «رافال» فرنسية، 5 مايو 2021 «فيسبوك»

أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، أن مصر وفرنسا وقعتا عقد توريد 30 طائرة من طراز «رافال» من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة «داسو أفياسيون» الفرنسية.

وذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن تمويل العقد المبرم سيكون «من خلال قرض تمويلى يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات.

وفي العام 2015، أبرمت مصر وفرنسا عقدًا لتوريد 24 طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية. يأتي التعاقد على الصفقة الفرنسية بالتزامن مع استعداد إثيوبيا للملأ الثاني لسد النهضة، وهو ما يثير قلق الحكومة المصرية من تأثر حصة مصر المائية في نهر النيل.

وفي مارس الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر إن «أحدا لا يستطيع المساس بحق مصر في مياة النيل»، محذرا من أن المساس بها «خط أحمر» وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها.

وأضاف السيسي في تصريحاته على هامش زيارته لقناة السويس: «لا أحد يستطيع أن يأخذ قطرة ماء من مياه مصر، ومن يريد أن يحاول فليحاول وستكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها ولا أحد بعيد عن قوتنا».