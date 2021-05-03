وصول أكثر من 90 مهاجرا من العراق وسورية وأفغانستان إلى سواحل إيطاليا

دورية إيطالية تنقذ مهاجرين غير شرعيين، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السلطات الإيطالية وصل حوالي 94 مهاجرا من العراق وسورية وأفغانستان إلى سواحل إيطاليا، مشيرة إلى أن المهاجرين وصلوا عبر ميناء ڤييستي بمحافظة فوجا وساحل پوليا بمحافظة ليتشي.

وقالت مصادر أمنية إيطالية لوكالة «آكي» الإثنين، إن «المهاجرين الأفغان كانو على متن قارب يرفع العلم البلغاري وصحتهم جيدة وبينهم تسع نساء و12 طفلا».

ولفتت المصادر الأمنية الإيطالية إلى أن «المهاجرين من العراق وسورية وصلوا على متن مركب شراعي بمحرك، وبلغ عددهم 59 مهاجرا».

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن «من بين هذه المجموعة الأخيرة، كان هناك نساء ورجال وقصر، بعضهم برفقة أحدهم وآخرون غير مصحوبين بذويهم؛ حيث جرى استقبالهم في موقع الوصول، متطوعو الصليب الأحمر في ليتشي وأفراد كاريتاس مع كل ما يلزم من أدوات الراحة وأجهزة الوقاية».