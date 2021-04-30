سفينة تتهيأ لنقل مواد كيميائية من مرفأ بيروت لإتلافها في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 08:37 مساء
جانب من مرفأ بيرون المدمّر جراء انفجار 4 أغسطس 2020، (ا ف ب)

تتهيّأ سفينة لنقل عشرات الحاويات المليئة بالمواد الخطرة من المرفأ إلى ألمانيا للتخلص منها، بعد مرور أشهر على الكارثة التي شهدهتها بيروت.

وكلفت شركة «كومبي ليفت» الألمانية بإزالة المواد الخطرة من المرفأ، بعد انفجار مئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم في الرابع من أغسطس العام 2020، ما أوقع أكثر من مئتي قتيل ودمر مساحات شاسعة في العاصمة، وقد شحنت الحاويات الـ59 الأخيرة إلى السفينة، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس مجلس الأعمال اللبناني - الألماني، إلياس أسود، إنه جرى إزالة «كل المواد السامة والمسرطنة والقابلة للاشتعال والمواد الكيميائية الشديدة التفاعل التي كانت مخزّنة في الميناء لعقود».

وصرّح خبير مواد كيميائية يدير العملية لـ«فرانس برس» في فبراير الماضي بأن بيروت تجنّبت بالصدفة انفجارا كيميائيا ثانيا.

وقال مايكل فنتلر إنه «لم ير يوما وضعية كهذه من قبل» في حياته، في معرض وصفه مزيج المواد الكيميائية التي أحدثت فجوات في مستوعبات الشحن، موضحا أن حمض الهيدروكلوريك السام والمسبب للتآكل شكّل 60% من المواد الكيميائية التي عالجتها شركة كومبي ليفت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دباير (الحلقة 3)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 17)
فيديو
لمسة وفاء - مفتاح بن حامد (الحلقة 17)
فيديو
دراما النصف الأول.. إنتاج ضخم لأعمال دون المستوى
ثقافة وفن
«أسترازينيكا» تضاعف أرباحها الصافية في الربع الأول من 2021
اقتصاد
في العدد 284: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف مرتزقة ليبيا.. والاقتصاد يتعافى
ليبيا
دباير (الحلقة 2)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 16)
فيديو
لمسة وفاء - نوري عبدالله «نوريتا» (الحلقة 16)
فيديو
انتهاء موسم كارفخال مع ريال مدريد
رياضة عالمية
دوري أبطال أوروبا يحسم مستقبل ديبالا مع يوفنتوس
رياضة محلية
مداهمة شقة رودي جولياني محامي ترامب السابق في نيويورك
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «تويوتا لاند كروزر 2022»