سفينة تتهيأ لنقل مواد كيميائية من مرفأ بيروت لإتلافها في ألمانيا

جانب من مرفأ بيرون المدمّر جراء انفجار 4 أغسطس 2020، (ا ف ب)

تتهيّأ سفينة لنقل عشرات الحاويات المليئة بالمواد الخطرة من المرفأ إلى ألمانيا للتخلص منها، بعد مرور أشهر على الكارثة التي شهدهتها بيروت.

وكلفت شركة «كومبي ليفت» الألمانية بإزالة المواد الخطرة من المرفأ، بعد انفجار مئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم في الرابع من أغسطس العام 2020، ما أوقع أكثر من مئتي قتيل ودمر مساحات شاسعة في العاصمة، وقد شحنت الحاويات الـ59 الأخيرة إلى السفينة، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس مجلس الأعمال اللبناني - الألماني، إلياس أسود، إنه جرى إزالة «كل المواد السامة والمسرطنة والقابلة للاشتعال والمواد الكيميائية الشديدة التفاعل التي كانت مخزّنة في الميناء لعقود».

وصرّح خبير مواد كيميائية يدير العملية لـ«فرانس برس» في فبراير الماضي بأن بيروت تجنّبت بالصدفة انفجارا كيميائيا ثانيا.

وقال مايكل فنتلر إنه «لم ير يوما وضعية كهذه من قبل» في حياته، في معرض وصفه مزيج المواد الكيميائية التي أحدثت فجوات في مستوعبات الشحن، موضحا أن حمض الهيدروكلوريك السام والمسبب للتآكل شكّل 60% من المواد الكيميائية التي عالجتها شركة كومبي ليفت.