مصرع أكثر من 40 يهوديا قرب صفد بفلسطين المحتلة

مسعفون ينقلون مصابا بجروح في القدس الشرقية في 22 أبريل 2021. (أ ف ب)

لقي 44 يهوديا في الأقل مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح قرب مدينة صفد بفلسطين المحتلة في تدافع ضخم حصل فجر الجمعة خلال احتفال ديني لليهود شارك فيه عشرات آلاف اليهود المتشددين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال مصدر طبي: «لقد أحصينا 38 قتيلا في مكان الحادث، لكن هناك قتلى آخرين في المستشفى»، في حين أكد مصدر في مستشفى زيف، أحد المراكز الطبية التي نقل إليها الضحايا، إن المستشفى «تلقى ست جثث، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية الموقتة لضحايا الكارثة إلى 44 قتيلا في الأقل».

وأعلنت مصادر طبية في حصيلة سابقة أن المأساة التي وقعت أثناء مشاركة عشرات آلاف اليهود في رحلة الحج السنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل ميرون أسفرت عن وقوع «عشرات القتلى»، مشيرة إلى أن طواقمها «تكافح لإنقاذ أرواح عشرات الجرحى، ولن تستسلم إلى أن يجري إخلاء آخر ضحية».

وقالت فرق الإسعاف في بادئ الأمر إن الكارثة نجمت عن انهيار مدرجات في المكان، لكنها عادت وأوضحت أن الضحايا سقطوا من جراء «تدافع» ضخم، ووقعت المأساة أثناء زيارة الحج السنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل ميرون «الجرمق» الواقع على مقربة من مدينة صفد.

ويؤم اليهود هذا المقام في رحلة تنظم سنويا بمناسبة عيد «لاغ بعومر»، حيث سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجمع عشرة آلاف شخص على الأكثر في محيط القبر، لكن منظمي الحفل أفادوا بأن أكثر من 650 حافلة استؤجرت لنقل المؤمنين إلى المكان، أي ما لا يقل عن 30 ألف شخص، في حين أكدت الصحافة المحلية أن عدد الذين تقاطروا إلى المقام بلغ مئة ألف شخص.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عديدة وثقت لحظات ما قبل وقوع الكارثة، ظهر في أحدها موكب يخترق جمعا غفيرا ويقترب من هيكل معدني يقف عليه رجال دين قرب شعلة من النار.

وأكد مصدر بجيش الاحتلال الإسرائيلي لوكالة «فرانس برس»، أن جيش الاحتلال أرسل مروحيات لمساعدة طواقم الإسعاف على إخلاء الجرحى، مشيرا إلى أن فرقا طبية تابعة له تساعد أيضا في إسعاف الجرحى، وكانت الشرطة أفادت عن اختناقات مرورية هائلة على الطرق المؤدية إلى شمال البلاد، مشيرة إلى أنها نشرت خمسة آلاف من عناصرها لضمان سلامة هذا الحدث السنوي الضخم.

ووصف رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو ما حصل بـ«الكارثة الكبرى»، مشيرا إلى أنه «يصلي من أجل الجرحى»، بدوره قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن «إسرائيل بأسرها تصلي من أجل شفاء الناجين»، مشيرا إلى أنه يتابع التطورات بـ«قلق».