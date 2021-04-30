عباس يعلن إرجاء الانتخابات لحين «ضمان» إجرائها في القدس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يترأس اجتماع القياة الفلسطينية ، 18 أغسطس 2020. (أرشيفية:أ ف ب)

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس فجر الجمعة أنّ الانتخابات التشريعية التي كان مقرّراً إجراؤها الشهر المقبل أرجئت إلى حين «ضمان» إجرائها في القدس الشرقية، مؤكّداً أنّ إسرائيل ما زالت ترفض السماح للمقدسيين بالمشاركة في هذا الاستحقاق.

وقال عبّاس في ختام اجتماع للقيادة الفلسطينية عقد برئاسته في رام الله بالضفة الغربية المحتلّة «قرّرنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى حين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حقّ شعبنا في القدس في ممارسة حقّه الديموقراطي»، حسب وكالة «فرانس برس»

