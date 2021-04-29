توقيف المعارض الجزائري كريم طابو بتهمة «الإهانة والسب»

اسقبال كريم طابو بعد إطلاقه سراحه خارج سجن القليعة بالقرب من مدينة تيبازة، غرب العاصمة الجزائر، 2 يوليو 2020. (أ ف ب)

أوقف المعارض الجزائري كريم طابو، الذي يعد من رموز الحراك المنادي بالديمقراطية مساء الأربعاء، في الجزائر العاصمة إثر شكوى قدمها رئيس الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان، وفق ما أفاد محاميه علي فلاح بن علي.



ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المحامي قوله إن طابو البالغ 47 عاما، سيعرض على النيابة، الخميس، بعد استدعائه إلى مركز الشرطة، الأربعاء، للرد على شكوى رفعها ضده رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري.



ورفع لزهاري الشكوى بتهمة «الإهانة والسب والشتم» ضد طابو الذي قال إنه تهجم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبدالنور المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان في الجزائر يوم الإثنين في مقبرة في العاصمة.



كريم طابو، الذي سجن من سبتمبر 2019 إلى يوليو 2020، من الوجوه المعروفة في التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من عامين. ويأتي احتجازه لدى الشرطة في ظل «مناخ من القمع المتزايد» ضد النشطاء والمعارضين السياسيين والصحفيين في فترة تسبق الانتخابات التشريعية، وفق «فرانس برس».

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