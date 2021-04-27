السعودية تعلن تدمير زورق مفخخ قبالة سواحلها الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 01:15 مساء
موظف في شركة «أرامكو» السعودية يمر بجوار إهراء تعرض لأضرار في جدة، 24 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، تدمير زورق مفخخ مسير عن بعد في البحر الأحمر قبالة منطقة ينبع غربا، التي تضم ميناء نفطيا مهما، مشيرة إلى أن تحقيقات تجري لمعرفة ملابسات الحادث.

ولم تعلن أي جهة وقوفها خلف الزورق المفخخ، لكن المتمردين الحوثيين في اليمن غالبا ما ينفذون هجمات مماثلة ضد أهداف وسفن في مياه البحر الاحمر انطلاقا من قواعدهم في الساحل الغربي، وفق وكالة «فرانس برس».

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وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الحكومية: «تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير عن بعد عند الساعة 06.40»، مضيفة أن «الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسير عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع»، وتابعت أن «التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة مزيد التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها».

وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة المتمردين المتحالفين مع إيران الذين يشنون ضدها هجمات متواصلة تستهدف خصوصا منشآتها النفطية بطائرات مسيرة وصواريخ.

ووقعت هجمات ضد سفن في مياه البحر الأحمر في السنوات الماضية لم تتضح الجهة التي تقف خلفها رغم الاتهامات التي تم توجيهها لإيران. وفي ديسمبر، تعرضت ناقلة نفط لهجوم «بقارب مفخخ» قبالة ميناء جدة في السعودية، في هجوم وصفته الرياض بـ«الإرهابي».

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