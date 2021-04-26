«عقاب جماعي».. إسرائيل تمنع الصيد قبالة غزة بالكامل

عناصر من الجيش الإسرائيلي تمنع الصيد في بحر غزة (أرشيفية:إنترنت)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إغلاق البحر أمام صيادي قطاع غزة الفلسطيني، ومنعهم من الوصول إلى البحر إثر استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه الدولة العبرية.

وأكدت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، «إغلاق منطقة الصيد بالكامل، حتى إشعار آخر».

وأوضح البيان، أن هذا القرار تم «في ضوء مواصلة إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وفي ضوء أعمال الإرهاب المتكررة التي تشكل انتهاكا للسيادة الإسرائيلية»، على حد زعم البيان وفق وكالة «فرانس برس».

وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة وتسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ أكثر من عشر سنوات.

بيان إسرائيلي تهم حماس

وحمل بيان وحدة وزارة الدفاع حركة حماس «مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منها» معلنا أنها مسؤولة عن «تداعيات أعمال العنف المرتكبة ضد مواطني إسرائيل»، حسب قوله.

ودائما ما يبقى فتح البحر أمام صيادي قطاع غزة أو إغلاقه رهنا بمستوى التوتر بين الجانبين.

وأعادت إسرائيل أوائل سبتمبر فتح منطقة الصيد المسموح بها قبالة ساحل غزة لمساحة 15 ميلا بعد اتفاق مع حركة حماس.

بكر: تضرر 50 ألف شخص

من جانبه، أكد مسؤول لجان اتحاد الصيادين في قطاع غزة زكريا بكر إغلاق البحر أمام الصيادين واصفا الخطوة بأنها «عقاب جماعي».أضاف: «هذا عقاب جماعي لأكثر من خمسين ألف شخص يعتاشون من قطاع الصيد في غزة».

من جهته، وصف المتحدث باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع الخطوة الإسرائيلية بأنها «تعدٍ صارخ على حقوق الصيادين وأحد أشكال العدوان المستمر على شعبنا».

وأطلقت مساء الأحد وليلة الإثنين خمسة صواريخ باتجاه إسرائيل، مقابل ثلاثين صاروخا ليلة الجمعة السبت، فيما ردت إسرائيل بتنفيذ غارات على عدة أهداف في قطاع غزة.

وتزامن هذا التوتر بين إسرائيل وحماس مع صدامات في القدس بين الشرطة الإسرائيلية ويهود متشددين من جهة ومتظاهرين فلسطينيين من جهة ثانية على خلفية منع الفلسطينيين من التجمع عند باب العامود أحد المداخل الرئيسية للبلدة القديمة.

يذكر أن حماس وإسرائيل توصلتا منذ حرب 2014 إلى تفاهمات للتهدئة بوساطة مصرية، لكن هذه التهدئة بقيت هشة، وتم اختراقها مرارا.