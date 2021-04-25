الرئيس المصري يتلقى جرعته الأولى من اللقاح المضاد لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 10:50 مساء
لحظة تلقي الرئيس المصري للقاح ضد كورونا. (الإنترنت)

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جرعته الأولى من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد»، من غير أن يتم إعلان اسم اللقاح الذي حصل عليه رئيس البلاد التي تستخدم بشكل أساس لقاحي «سينوفارم» الصيني و«أسترازينيكا» البريطاني-السويدي.

وكتب الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، على حسابه بـ«فيسبوك» أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين».

وكانت وزيرة الصحة، د. هالة زايد، وجهت أمس السبت «دعوة للعاملين في القطاع الصحي إلى التسجيل في قوائم التلقيح»، وقالت إن «50 بالمئة فقط من العاملين في مجال الرعاية الصحية سجلوا أسماءهم».

يذكر أن مصر، الدولة العربية الأولى عربيا في عدد السكان بواقع 100 مليون نسمة، سُجّل فيها أكثر 221 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، توفي من بينهم 13 ألف شخص، بحسب «يورو نيوز».

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