غضب في العراق بسبب «جريمة» احتراق مرضى«كورونا»

لحظة اندلاع حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد مساء السبت 24 أبريل 2021( أرشيفية: إنترنت)

ساد غضب شعبي وأُطلقت دعوات في العراق إلى استقالة المسؤولين بعد مصرع 82 شخصا، الأحد، في حريق في مستشفى مخصص لمرضى «كوفيد-19».

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع ليل السبت الأحد في مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصص للمصابين بفيروس «كورونا» إلى 82 قتيلا و110 جرحى.

أسطوانات الأوكجسين

وذكرت مصادر طبية لوكالة «فرانس برس» أن الحريق بدأ في اسطوانات أكسجين «مخزنة، من دون مراعاة لشروط السلامة» في مستشفى ابن الخطيب.

وقالت المصادر إن الحريق سببه الإهمال، المرتبط في أغلب الأحيان بالفساد، في بلد يبلغ عدد سكانه أربعين مليون نسمة، ومستشفياته في حالة سيئة، وهاجر عدد كبير من أطبائه بسبب الحروب المتكررة منذ أربعين عاما، حسب «فرانس برس»

وبعد هذا الحريق، تصدر وسم «استقالة وزير الصحة» الكلمات المفتاحية على موقع «تويتر» في العراق.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي أعلن الحداد الوطني ثلاثة أيام، فتح تحقيق، ودعا إلى التوصل إلى نتيجة «خلال 24 ساعة».

وقالت الحكومة في بيان إن الكاظمي عقد اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين، وأمر في أعقابه «بإعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث»، معتبرا ما حصل «مسًّا بالأمن القومي العراقي».

ونقل البيان الحكومي عن الكاظمي قوله خلال الاجتماع الطارئ«الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمل مسؤوليتها جميع المقصرين»، مطالبا بأن تصدر «نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصر مهما كان».

وفي الساعات الأولى من صباح الأحد، بينما كان عشرات من أقارب ثلاثين مريضا في وحدة العناية المركزة في مستشفى ابن الخطيب المخصص للحالات الأكثر خطورة من الإصابات بـ«كورونا»، وصلت ألسنة اللهب إلى الطوابق العليا، بحسب مصدر طبي.

الدفاع المدني ينقذ 90شخصا

وقال الدفاع المدني: «لم يكن المستشفى يمتلك نظام حماية من الحريق والأسقف المستعارة سمحت بامتداد الحريق إلى مواد شديدة الاشتعال، ومعظم الضحايا لقوا حتفهم لأنهم نقلوا أو حرموا من أجهزة التنفس الصناعي، بينما اختنق آخرون بالدخان».

وأكد الدفاع المدني أنه تمكن من «إنقاذ تسعين شخصا»، لكنه رفض ذكر أي حصيلة للضحايا على الفور.

وبينما سارع رجال الإطفاء لإخماد النيران وسط حشد من المرضى والزوار الذين كانوا يحاولون الفرار من المبنى، قدم العديد من السكان مساعدة.

أمير أنقذ إخوته

وقال أمير (35 عاما) لـ«فرانس برس» إنه «أنقذ في اللحظة الأخيرة إخوته الذين كانوا في المستشفى. والناس هم الذين أخرجوا الجرحى من المستشفى».

ورأت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية أنها «جريمة بحق المرضى الذين أُصيبوا بفيروس كوفيد-19 ووضعوا حياتهم بين أيدي وزارة الصحة، لكن بدلا عن شفائهم هلكوا في ألسنة اللهب».

ودعت المفوضية الكاظمي إلى إقالة وزير الصحة حسن التميمي ومحاكمته.

وتجاوز عدد الإصابات بـ«كورونا» في العراق حاجز المليون، حسب إحصاء نهاية الأسبوع، بينما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا.

وتقول وزارة الصحة إنها تجري فحوصا لنحو أربعين ألف شخص يوميا وهو عدد منخفض جدا في بلد يضم عددا من المدن التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة وتشهد اكتظاظا.