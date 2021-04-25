أخبار سارة في الأردن.. استعداد لإلغاء حظر «كورونا» مطلع يوليو

مسن أردني يأخذ لقاح كورونا عند بدء الحملة في يناير 2021 (أرشيفية:إنترنت)

قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام صخر دودين، الأحد، إن بلاده تأمل بالوصول إلى «صيف آمن، وإلغاء كل أنواع الحظر والإغلاقات في الأول من يوليو المقبل».

وقال دودين، وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان صحفي: «لدى الحكومة خطة بعيدة المدى تتضمن فتح القطاعات كاملة وإلغاء كل أنواع الحظر والإغلاق والعودة إلى الحياة الطبيعية والوصول إلى صيف آمن، هذه الخطة من المؤمل لها أن تبدأ في الأول من يوليو المقبل»، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس».

الوزير أضاف: «من أجل الوصول إلى هذا الصيف الآمن لابد للناس أن يقبلوا على أخذ اللقاحات، وهي موجودة ومتعاقد على كميات كبيرة منها تفوق العشرة ملايين جرعة ودفعنا أثمانها، كل ما نطلبه هو أن تزيد كثافة إقبال الناس على أخذ المطاعيم».

وأكد دودين: «الحكومة ومن أجل زيادة عمليات التطعيم زادت عدد فرق التطعيم المتنقلة من 25 فرقة إلى 125 فرقة متنقلة لكي تذهب وتطعم القطاعات المختلفة».

المستهدف تطعيم أكثر من ستة ملايين شخص

وبحسب الوزير «تم حتى الآن تطعيم مليون و200 ألف شخص، وهذا أمر جيد، ولكننا نأمل بتطعيم نحو ثلاثة ملايين شخص مع مجيء يونيو المقبل».

وقال إن «عدد سكان الأردن يقدر بعشرة ملايين نسمة، وعدد الأشخاص الذين من المفترض أن يأخذوا المطاعيم ممن تزيد أعمارهم على 19 عاما بحدود ستة ملايين و249 ألف شخص».

وأضاف الوزير أن الحكومة ستتخذ «قرارات تخفيفية غدا، وستسمعون أخبارا طيبة».

تراجع أعداد الإصابات

وتراجعت أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسجلت السبت 1259 إصابة و49 وفاة بعد أن بلغت أرقاما قياسية الشهر الماضي، ووصلت إلى أكثر من تسعة آلاف إصابة وأكثر من 100 وفاة في 22 مارس الماضي.

وسجل الأردن أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس «كورونا» و8615 وفاة.

وقررت الحكومة الأردنية، في مارس الماضي، إعادة فرض حظر التجول أيام الجمعة وزيادة ساعات حظر التجول الليلي.

وقررت الحكومة الأردنية حينها غلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والأكاديميات والأندية الرياضية بعد تسجيل أرقام قياسية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وفي مارس 2020، اتخذ الأردن جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد، حيث أغلقت الجامعات والمدارس وتم اعتماد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما حظرت حفلات الزفاف ومجالس العزاء.

وألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة، وفرض غرامات على المخالفين شددها أخيرا.

العاهل الأردني يستهل حملة التطعيم

وبدأ الأردن في 13 يناير الماضي حملة تلقيح ضد فيروس كورونا، ومنح تراخيص طارئة لخمسة لقاحات هي: «سينوفارم» و«فايزر» و«أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون» و«سبوتنيك-في».

وفي اليوم الأول لانطلاق حملة التطعيم، تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، والأمير الحسن بن طلال، اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.