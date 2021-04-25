لأسباب أمنية وصحية.. مصر تفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 02:10 مساء
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بدأت من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء في المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد، أنه نظرا للظروف الأمنية والصحية وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ونصت المادة الرابعة على أنه يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام قانون حالة الطوارئ.

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