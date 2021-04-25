65 قتيلا في معارك بمحافظة مأرب في اليمن وسط تقدم الحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 09:51 صباحا
مقاتلون من المتمردين الحوثيين في اليمن. (الإنترنت)

أسفرت المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في مأرب في اليمن عن 65 قتيلا على الأقل في الساعات الـ48 الأخيرة؛ بينما يواصل المتمردون تقدمهم في هذه المحافظة الواقعة في شمال البلاد، وفق ما أفادت مصادر عسكرية حكومية، اليوم الأحد.

وقالت المصادر إن الحوثيين استكملوا السيطرة تماما على جبهة الكسارة في محافظة مأرب، آخر معقل للحكومة في الشمال، حسب وكالة «فرانس برس».

وتدور المعارك حاليا على بعد أقل من ستة كيلومترات من مدينة مأرب مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، رغم الدعم الجوي من التحالف بقيادة السعودية الذي يساعد عسكريا القوات الحكومية.

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