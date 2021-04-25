العراق يعلن الحداد الوطني على أرواح 23 قتيلا في حريق مستشفى لمرضى «كورونا»

رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق اندلع ليل السبت، 24 أبريل، في مستشفى مخصص لعلاج مرضى «كوفيد-19» في ببغداد. (الإنترنت)

أعلن العراق فجر الأحد الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح قتلى سقطوا في حريق ضخم اندلع ليل السبت في وحدة للعناية المركزة مخصّصة لعلاج مرضى «كوفيد-19» في مستشفى ببغداد، بحسب ما أعلنت الحكومة.

وقالت الحكومة في بيان إنه إثر الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب، عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين في مقرّ قيادة عمليات بغداد، وأمر «بإعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث»، معتبرا ما حصل «مسّاً بالأمن القومي العراقي»، وفقا لـ«فرانس برس».

ولم تصدر عن أي جهة رسمية أي حصيلة لضحايا الكارثة لكن مصادر طبية قالت لوكالة «فرانس برس» إن الكارثة التي نجمت عن انفجار سببه «عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين» المخصّصة لعلاج مرضى كورونا، أسفرت في حصيلة أولية عن سقوط 23 قتيلا ونحو 50 جريحا.

ونقل البيان الحكومي عن الكاظمي قوله خلال الاجتماع الطارئ إن «مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجهت بفتح تحقيق فوري والتحفظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكل المعنيين إلى حين التوصل إلى المقصّرين ومحاسبتهم».

وشدد الكاظمي على أن «الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمّل مسؤوليتها جميع المقصّرين»، مطالبا بأن تصدر «نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصّر مهما كان».

فرق الدفاع المدني تسيطر على الحريق

وعند منتصف الليل أعلن الدفاع المدني أن فرقه سيطرت على الحريق الذي «بدأ بانفجار اسطوانة أوكسجين حسب شهود العيان»، مشيرا إلى أن «المستشفى يخلو من منظومة» استشعار الحرائق وإطفائها، و«الأسقف الثانوية عجّلت من انتشار النيران بسبب احتوائها على مواد فلّينية سريعة الاشتعال».

من جهتها نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الدفاع المدني أن عناصره تمكّنوا من «إنقاذ 90 شخصاً من أصل 120 شخصا بين مرضى وأقارب لهم» كانوا في مكان وقوع الكارثة، دون أن يدلي بأي حصيلة تتعلق بالقتلى والجرحى.

وأصدرت وزارة الصحة بيانا قالت فيه إنها «ستعلن في وقت لاحق الموقف الدقيق لأعداد الضحايا والجرحى».

وقال مصدر طبي في مستشفى «ابن الخطيب» لـ«فرانس برس» إن «ثلاثين مريضا كانوا في وحدة العناية المركزة هذه المخصّصة لعلاج الإصابات الخطرة بـ«كوفيد-19» في بغداد، عاصمة أكبر بلد عربي من حيث أعداد المصابين بالفيروس.

والأربعاء، تجاوز عدد الذين أصيبوا بـ«كوفيد-19» في العراق عتبة المليون، توفي منهم أكثر من 15 ألفا.

آثار حريق اندلع ليل السبت، 24 أبريل، في مستشفى مخصص لعلاج مرضى «كوفيد-19» في ببغداد. (الإنترنت)