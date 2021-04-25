«فرانس برس»: مصرع 23 شخصا في حريق بمستشفى في بغداد مخصّص لمرضى «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 12:33 صباحا
عاملة صحيّة عراقية تجمع عينات لفحوص كوفيد في سوق الشورجة في بغداد. (أ ف ب)

لقي 23 شخصًا على الأقلّ مصرعهم في حريق اندلع ليل «السبت-الأحد» في وحدة للعناية المركّزة في مستشفى ببغداد يتعالج فيها مصابون بـ«كوفيد-19»، حسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية وكالة «فرانس برس».

وقالت مصادر طبية إنّ الحريق نجم عن انفجار سببه «عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين أسطوانات الأكسجين»، في حين أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجال إطفاء يحاولون إخماد النيران في مستشفى «ابن الخطيب»/ بينما كان المرضى وأقاربهم يحاولون الفرار من المبنى، وفق «فرانس برس».

وقال مصدر طبّي في مستشفى «ابن الخطيب» لـ«فرانس برس» إن «ثلاثين مريضاً كانوا في وحدة العناية المركّزة هذه المخصّصة لعلاج الإصابات الخطرة بـ«كوفيد-19» في بغداد، عاصمة أكبر بلد عربي من حيث أعداد المصابين بالفيروس.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الدفاع المدني أنّ عناصره تمكّنوا من «إنقاذ 90 شخصاً من أصل 120 شخصاً بين مرضى وأقارب لهم» كانوا في مكان وقوع الكارثة، دون أن يدلي بأي حصيلة تتعلق بالقتلى والجرحى.

والأربعاء، تجاوز عدد الذين أصيبوا بـ«كوفيد-19» في العراق عتبة المليون، توفي منهم أكثر من 15 ألفاً.

والعراق البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة يعاني منذ عقود من نقص في الأدوية والأطباء والمستشفيات. وتجري وزارة الصحة العراقية يومياً حوالي 40 ألف فحص «كوفيد-19»، وهو رقم منخفض للغاية في بلد يزيد عدد سكان الكثير من مدنه عن مليوني نسمة يعيش كثيرون منهم في أماكن مكتظة وفي اختلاط دائم، وفق «فرانس برس».

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