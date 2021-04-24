السيسي وبن زايد يبحثان التعاون المشترك بين مصر والإمارات وعددا من الملفات الإقليمية

لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولى عهد أبو ظبي محمد بن زايد. (الإنترنت)

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، ولى عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء «شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما».

ملفات إقليمية

وأضاف الناطق باسم الرئاسة فيما يتعلق بقضايا المنطقة؛ «تناولت المباحثات عددا من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وكذلك سد النهضة، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة سعيا للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، واستعادة مؤسساتها الوطنية وصون مقدراتها، لاسيما من خلال العمل على بلورة رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يكفل تعزيز القدرات العربية على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي».

كما تم الاتفاق في هذا السياق على «تعظيم التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون السيادية لدول المنطقة، التي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية والمتطرفة بها».