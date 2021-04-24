واشنطن تبدي قلقها من «أعمال العنف» في القدس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أبريل 2021, 10:28 صباحا
فلسطينيون يشاركون في صلاة الجمعة الأولى من رمضان بالمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس. (أ ف ب)

أبدت الولايات المتحدة «قلقها العميق» إزاء «تصعيد العنف في القدس»، مؤكّدة إدانتها خطاب «الكراهية» بعد أن أطلق يهود متشدّدون هتافات ضد الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة على موقع «تويتر»: «نشعر بقلق عميق إزاء تصعيد العنف في القدس»، داعياً إلى «رفض خطاب المتظاهرين المتطرّفين الذين يردّدون شعارات تنمّ عن كراهية وعنف»، وفق وكالة «فرانس برس».

وحتى مساء أمس الجمعة، جُرح أكثر من 100 فلسطيني و20 شرطيا من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات بدأت ليل الخميس، وجاءت بعد مسيرة قام بها يهود متشددون.

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من جانبه، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 105 فلسطينيين على الأقل جرحوا، نقل نحو 20 منهم إلى المستشفى.

واندلعت المواجهات عند مدخل البلدة القديمة في القدس، حيث نشرت شرطة الاحتلال مئات العناصر لمواكبة مسيرة نظّمتها في القدس الغربية حركة تدعى «لاهافا» (لهب) اليهودية اليمينية المتطرّفة.

ومنعت الشرطة وصول المشاركين في المسيرة الذين كانوا يهتفون «الموت للعرب»، إلى بعض المناطق التي يتجمع فيها الفلسطينيون عادة بأعداد كبيرة خلال شهر رمضان.

ونظّم شبّان فلسطينيون بعد صلاة العشاء والتراويح في القدس الشرقية المحتلة تظاهرة مضادّة للاحتجاج على تلك المسيرة التي اعتبروها استفزازية، وما لبثت أن اندلعت صدامات بينهم وبين عناصر الشرطة استمرت حتى فجر الجمعة.

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