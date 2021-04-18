صواريخ تستهدف قاعدة جوية تضم أميركيين في العراق

قاعدة بلد الجوية العسكرية العراقية. (أرشيفية: الإنترنت)

استهدفت خمسة صواريخ، الأحد، قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضمّ أميركيين والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد، سقط اثنان منها على الأقلّ على منشآت شركات أميركية، على ما أفاد مصدر أمني وكالة «فرانس برس» .

وتتمركز في قاعدة بلد طائرات من نوع «إف-16» يهتم بصيانتها عدد من الشركات التي يعمل بها عراقيون وأجانب في المكان، سقط منهم عراقي جريحًا خلال هجوم مماثل على القاعدة في 21 فبراير.

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وتعد هذه القاعدة الأكبر في العراق، وتبعد 64 كلم شمال بغداد، وتعود إلى منتصف الثمانينات. وتبلغ مساحة القاعدة 25 كلم2، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كلم، وتضم مدرجين للإقلاع والهبوط، طول الأول 3.503 متر، والثاني 3.504 متر، بالإضافة إلى حظائر للطائرات.