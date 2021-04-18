مستشار الرئيس الجزائري: فرنسا نشرت الأمية فترة الاستعمار

متظاهر جزائري يحمل لافتة خلال تظاهرة للحراك في العاصمة الجزائر بتاريخ 16 أبريل 2021. (أرشيفية: أ ف ب)

اعتبر مستشار الرئيس الجزائري المكلف الأرشيف والذاكرة، عبد المجيد الشيخي، أن فرنسا نشرت الأمية إبان استعمارها الجزائر، على ما نقلت الصحافة المحلية الأحد. وقال المستشار الرئاسي الذي يدير أيضًا الأرشيف الوطني الجزائري إن «فرنسا الاستعمارية عملت على نشر الأمية في الجزائر».

ويعتبر الشيخي نظير المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا الذي وضع، بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تقريرًا حول سبل مصالحة الذاكرة بين البلدين. وفق التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام محلية، قال المسؤول مستشهدًا بمؤرخين لم يسمهم إن «الجزائر في 1830 كانت نسبة الأمية بها لا تتجاوز 20%».

30 سنة من الاستعمار الفرنسي

وأضاف الشيخي أنه «بعد 30 سنة (من بدء الاستعمار) قُضي على المتعلمين» وأتى ذلك «مواكبة لعملية السلب والنهب، وهي عملية مسخٍ». وأعلن مستشار الرئيس عبد المجيد تبون تنظيم «ندوة وطنية حول الذاكرة مستقبلًا». ولطالما كانت العلاقات معقدة بين فرنسا والجزائر، وحسب وكالة «فرانس برس» فإنها تشهد فتورًا جديدًا في الفترة الأخيرة. وأُلغيت أخيرًا زيارة وفد يتقدمه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بطلب من الجزائر.

وعبرت باريس، الإثنين الماضي، عن أسفها لتصريحات أدلى بها الناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر ضد السفير الفرنسي فرانسوا غوييت. وعشية ذلك، دعا سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون إلى «التهدئة» بعدما وصف وزير العمل الجزائري الهاشمي جعبوب فرنسا بأنها «عدوتنا التقليدية والدائمة».

استفزاز فرنسي للجزائر

كذلك اتهمت وسائل إعلام جزائرية فرنسا بـ«الاستفزاز» بسبب موقفها إزاء الحراك الاحتجاجي وقضيّة الصحراء الغربية. مع اقتراب الذكرى الستين لاستقلال الجزائر (1962)، التزم الرئيس الفرنسي في الأشهر الأخيرة سلسلة إجراءات «رمزية» بهدف «مصالحة الذاكرة» بين البلدين. واقترح تقرير بنجامان ستورا الذي رفعه إلى ماكرون في يناير مجموعة من التدابير في هذا الصدد، لكن التقرير لقي استقبالًا فاترًا في الجزائر.

واعتبر عبد المجيد الشيخي أن الوثيقة «تقرير فرنسي - فرنسي ولا يعني الجزائر في شيء»، وأنه لم يسلم إلى الجزائر بشكل رسمي وبالتالي «لا يتطلب منا الإجابة أو الرد». ونفى المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري تكليفه كتابة تقرير جزائري حول المسألة، وفق ما نقل الإعلام المحلي. أما في ما يتعلق بالنقاشات مع فرنسا حول ملف الذاكرة، أوضح المسؤول أن «جائحة كورونا عطلت هذه المفاوضات».