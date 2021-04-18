إصابة 97 شخصا في حادث قطار بمدينة طوخ المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أبريل 2021, 04:05 مساء
إحدى عربات قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية المصرية الذي تعرض لحادث، 18 أبريل 2021. (أ ش أ على تويتر)

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، إصابة 97 شخصًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية (٣٠ كيلو مترًا شمال القاهرة).

ونقل بيان للوزارة عن الناطق باسم الوزارة، خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي). ويتلقي جميع المصابين العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، وفق الناطق، فيما جرى رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

وفي وقت سابق الأحد، توقفت حركة القطارات بالوجه البحري، وذلك عقب خروج قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة عن القضبان بعد ظهر اليوم في سندنهور بالقرب من طوخ. وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنه أثناء مرور القطار، وفي تمام الساعة ١٣:٥٤ (بتوقيت مصر) سقطت عدد ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجارٍ الوقوف على أسباب الحادث.

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