قطاع غزة يسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد تسجيل 23 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف أولى الإصابات المحلية في أغسطس الماضي.



وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 23 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع عدد الوفيات إلى 761 منذ بداية الجائحة، وفق وكالة «فرانس برس».



وأكد مدير مراكز الحجر المنزلي في وزارة الصحة معتصم صلاح أن هذا الرقم يمثل أكبر عدد لوفيات تم تسجيلها في القطاع.



وشهد قطاع غزة مؤخرا ارتفاعا مطردا في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس بعد أشهر لم تتجاوز فيها الإصابات اليومية حاجز مئتي إصابة.

ارتفاع الإصابات بنسبة 5%

وبحسب بيان الوزارة، فإن الإصابات ارتفعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بنسبة 5% تقريبا عن النسب اليومية التي سجلت خلال الأسبوعين الماضيين. وأحصى القطاع نحو 90 ألف إصابة مؤكدة، بينما يمكث 305 مصابين حالاتهم حرجة في أقسام العناية المشددة في مستشفيات القطاع التي تعاني عجزا كبيرا.



وأعلنت السلطات في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، الثلاثاء الماضي عن حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية.



وتقضي تلك الإجراءات بمنع حركة المركبات ما بين الساعة السابعة مساء وحتى صباح اليوم التالي، مع استمرار الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت، بالإضافة إلى منع إقامة حفلات الزفاف وفتح بيوت العزاء والأسواق الشعبية.



ووصل قطاع غزة حيث يعيش نحو مليوني نسمة في حصار منذ نحو 14 عاما، أكثر من 80 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من مصادر متعددة، وتم تحصين أكثر من 33 ألف شخص حتى اليوم.