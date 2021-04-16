توقيف 20 شخصا يهربون مهاجرين من المغرب إلى إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 02:52 مساء
مسعفون يقدمون الرعاية الصحية لمهاجرين. (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الإسبانية توقيف عشرين شخصا متورطين في تهريب مهاجرين على متن زوارق بين المغرب وإسبانيا، ضمن شبكة تعتبر مسؤولة عن حادث غرق في شهر فبراير قضى فيه أربعة أشخاص، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت الشرطة في بيان أن الشبكة تنقل ضحاياها وغالبيتهم مغربيات وقصر، إلى سبتة وهي جيب إسباني يقع على الساحل الشمالي للمغرب، وعلى بعد بضعة كيلومترات من السواحل الجنوبية الإسبانية.

بعد ذلك، يستقل هؤلاء المهاجرون قوارب تتراوح قدرتها الاستيعابية بين سبعة وعشرة أشخاص، للوصول إلى شبه الجزيرة الأيبيرية مقابل 2500 يورو.

وأثناء العملية التي شارك فيها 150 شرطيا وكذلك عناصر من الشرطة الأوروبية «يوروبول»، عُثر خلال عمليات تفتيش على خمس بنادق والكثير من الذخيرة وكذلك ثلاثة قوارب وأموال.

وفي شهر فبراير، لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء غرق قارب يُشتبه في أنه تابع لشبكة التهريب، وغالبا ما يقضي مهاجرون غرقا في هذه المنطقة من شرق البحر المتوسط، حيث لقي العام الماضي 330 شخصا مصرعهم، بحسب حصيلة أعدتها منظمة الهجرة الدولية.

وحتى نهاية شهر مارس الماضي، كان قد وصل نحو 4377 مهاجرا إلى إسبانيا عبر البحر منذ مطلع العام، أكثر من نصفهم نزلوا في جزر الكناري الإسبانية، التي تشهد تدفقا متزايدا للمهاجرين منذ نهاية العام 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن لبوتين: «حان وقت خفض التصعيد»
دولى
محمد عودة يصل بنغازي لاستكمال مهمته مع النصر
رياضة محلية
«أفريكا انتلجنس»: فرنسا رصدت تحركات المتمردين التشاديين مطلع أبريل في الجنوب ...
ليبيا
الأداء الأسبوعي للدولار مقابل الدينار (8 - 15 أبريل 2021)
ليبيا
«الخيم الرمضانية» وجه آخر للتضامن الاجتماعي في بني وليد
ليبيا
مدرب الأهلي طرابلس يكشف أسباب ضم حسام حسن إلى الفريق
رياضة محلية
مدافع ريال مدريد على أبواب أحد أندية الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
قطعة «كرواسان» تتسبب في قلق بولنديين
منوعات
أنا الطبيب (الحلقة 2)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 2)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 2)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 2)
فيديو
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خلونا نحلموا (الحلقة 2)