مجلس السيادة السوداني: لا نريد حربا مع إثيوبيا وإذا فرضت علينا سننتصر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 12:08 صباحا
مقاتل من الجيش الإثيوبي. (أف ب)

أكد عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق ركن ياسر العطا، أن بلاده لن تتنازل عن مناطق الفشقة الحدودية، التي تشهد اشتباكات بين القوات السودانية والإثيوبية.

وحسب بيان لمجلس السيادة، قال العطا أثناء مخاطبته الضباط والجنود في قيادة الفرقة 19 بمدينة مروي إن «السودان لن يتنازل عن مناطق الفشقة بوصفها أراض سودانية ولا نريد الدخول في حرب مع إثيوبيا وإذا فرضت علينا سننتصر لأننا على حق»، بحسب «روسيا اليوم».

صمام أمان السودان
وأكد العطا «انحياز القوات المسلحة لخيار الشعب السوداني، وضرورة قيامها بواجبها تجاه المحافظة على قومية وهوية الشعب، وإزالة الشوائب التي ألمت بالوطن». وشدد على أن القوات المسلحة صمام أمان السودان ووحدته وأمنه، مشيرا إلى أن الجيش ظلت يتعاطى مع المشهد السياسي وفقا معطيات تراعي مصالح البلاد وتعبر بها إلى بر الأمان.

وقال لدى مخاطبته الضباط وضباط الصف وجنود قيادة الفرقة 19 مشاة إن القوات المسلحة تمثل نموذجا متفردا للقومية، على الصعيدين العربي والإفريقي، فضلا عن أنها تعد العمود الفقري الذي لن ينكسر ولن يلين تجاه كافة المهددات.

-  السودان يستبعد «الخيار العسكري» في الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

وأضاف الفريق الركن العطا أنهم في المؤسسة العسكرية لا يطمعون في السلطة إطلاقا بل يريدون سودان ديمقراطي حر معافى من الحروب والعنصرية والجهوية.

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توترا ملحوظا على خلفية إعادة الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في نوفمبر 2020، وإعلانه بعد ذلك استرداد 90% من الأراضي الخصبة التي كانت تحت سيطرة مزارعين ومسلحين إثيوبيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

آخر تطورات انتشار فيروس «كورونا» في العالم.. 2.93 مليون وفاة منذ ظهور المرض
دولى
الثلاثاء.. غرة رمضان في مصر والسعودية وقطر
عربى
صدور رواية «منسية» للراحل أحمد إبراهيم الفقيه
ثقافة وفن
رجل الأزمات - الذكرى الأولى لرحيل دكتور محمود جبريل
فيديو
بالصور: الدبيبة والزناتي يتلقيان لقاح «كورونا»
ليبيا
قبل حلول رمضان.. تنوعت الأسباب والنتيجة ارتفاع الأسعار
ليبيا
اللجنة القانونية تتفق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف الخطوط الروسية التركية في ليبيا
ليبيا
ثمانية أعضاء من الكونغرس يدعون إدارة بايدن إلى ممارسة النفوذ اللازم لإجبار ...
ليبيا
العدد 281 من جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف خطوط الروس والأتراك.. والليبيون ...
ليبيا
غلق مبردات حفظ التمور في زليتن بالشمع الأحمر
ليبيا
هل التطعيم ضد «كورونا» من المفطرات في نهار رمضان؟ .. «الإفتاء» تجيب
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عمليات التجميل.. تحسين الشكل أم مواجهة الموت؟