التليفزيون السعودي: التحالف يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب جازان

الناطق باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال التليفزيون السعودي، في وقت متأخر، الخميس، إن التحالف العسكري في اليمن بقيادة المملكة دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب مدينة جازان في جنوب السعودية.

وقال الناطق العسكري للحوثيين يحيى سريع، على «تويتر»، إن الحوثيين استهدفوا مرابض طائرات حربية في مطار جازان بطائرة مسيرة. وأضاف «كانت الإصابة دقيقة»، حسب ما نقلت وكالة «رويترز».

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وكثيرًا ما يرد التحالف، الذي تدخل في اليمن في مارس 2015، على الهجمات عبر الحدود على السعودية بضربات جوية في اليمن.