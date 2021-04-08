«أونروا» ترحب باستئناف المساعدات الأميركية للفلسطينيين

امرأة فلسطينية منتقبة بجوار شعار (الأونروا). (أرشيفية: رويترز)

رحبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، الخميس، بإعلان واشنطن استئناف مساعدتها للوكالة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في «لحظة حرجة» تتزامن مع مواجهة تحديات «كوفيد-19».

وعبر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، عن «امتنانه» لاستئناف واشنطن دعم الوكالة المتوقف منذ 2018، مؤكدا أن «مساهمة الولايات المتحدة تأتي في لحظة حرجة، في وقت نواصل فيه مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، استئناف مساعدتها للفلسطينيين التي توقفت إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، على أن تبلغ 235 مليون دولار (نحو مئتي مليون يورو). وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة ستدعم مجددًا «الأونروا» بمساهمة قدرها 150 مليون دولار. كما ستقدم الولايات المتحدة 75 مليون دولار مساعدات اقتصادية وتنموية للضفة الغربية وقطاع غزة وعشرة ملايين دولار لجهود بناء السلام.

وقال لازاريني: «لا يمكن أن تكون الأونروا أكثر سعادة، لأننا مرة أخرى سنتشارك مع الولايات المتحدة لتقديم مساعدة حيوية لبعض اللاجئين الأكثر ضعفًا في الشرق الأوسط والوفاء بمهمتنا بتعليم وتوفير الرعاية الصحية الأولية لملايين اللاجئين كل يوم»، وأضاف: «لا توجد مؤسسة أخرى تقوم بما تفعله الأونروا»، مؤكدًا التزام الوكالة «بحماية سلامة وصحة ومستقبل ملايين اللاجئين الذين تخدمهم».

واعتمدت وكالة «الأونروا» في الماضي على الولايات المتحدة كأكبر مانح لها لكنها تواجه عجزًا منذ أن أوقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تمويلها العام 2018، بحجة ضرورة توطين اللاجئين الذين يعيش قسم كبير منهم في مخيمات منذ أجيال.

وقالت الوكالة إن احتياجاتها في ازدياد بسبب «كوفيد والمصاعب التي يواجهها الفلسطينيون الذين يعيشون في سورية التي مزقتها الحرب وفي لبنان والأردن»، وتؤكد أنها دخلت العام 2021 وهي تعاني من عجز يبلغ 75 مليون دولار من السنة المالية الماضية وتوقعت أن يصل عجزها السنوي إلى 200 مليون دولار في العام الحالي.