سامح شكري يزور لبنان

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية: الإنترنت).

يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة تستهدف «التأكيد على دعم مصر للبنان الشقيق، ومساندتها للجهود المبذولة للتغلب على أزمته الراهنة»، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم الوزارة.

وقال الناطق السفير أحمد حافظ، في بيان، إن الزيارة تستهدف كذلك «دعم جهود تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري ومن كل أطراف المعادلة السياسية»، مؤكدًا «تضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق».

وحض على «ضرورة تجاوز الظرف الحالي إعلاءً للمصلحة اللبنانية، وسعيًا نحو مستقبل يُحقق تطلعات لبنان في الأمن والاستقرار والتنمية بما يَملكه هذا البلد من مقومات النجاح والازدهار»، وفق البيان.

- الحريري يدعو إلى تشكيل حكومة تسير ببرنامج إنقاذ مع صندوق النقد

ونهاية مارس، أكّد رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، مشددًا على ضرورة «السير ببرنامج مع صندوق النقد الدولي لإعادة ثقة المجتمع الدولي».

ورغم عمق الأزمة، عجز القادة اللبنانيون على الاتفاق على تشكيلة حكومية، إذ يتمسك فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، المتحالف مع «حزب الله» (التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر عون)، بالحصول على أكثرية تضمن له حق النقض على القرارات الحكومية، يسمى الثلث المعطل، بينما يصرّ الحريري وأطراف أخرى، بينهم حليف «حزب الله» أيضًا رئيس البرلمان نبيه بري، على أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي، وفق «فرانس برس».