الصفدي: التحقيقات أثبتت أن نشاطات الأمير حمزة وآخرين تستهدف أمن الأردن

وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي. (الإنترنت)

أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي، الأحد، إن تحقيقات الأجهزة الأمنية أثبتت أن نشاطات وتحركات الأمير حمزة وأشخاص آخرين «تستهدف أمن الوطن واستقراره»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي إن «تحقيقات شمولية حثيثة تابعت على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقرار، ورصدت تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن أردننا».

وأشار وزير الخارجية أيمن الصفدي، إلى أن الجهات التي قامت بالتحقيقات هي، «الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ودائرة المخابرات والأمن العام»، ولدى سؤاله عن عدد الأشخاص الذين جرى اعتقالهم، قال: «أعتقد ما بين 14 إلى 16 شخصًا بالإضافة إلى باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق والشريف حسن بن زيد».