الأردن: الملكة نور تصف المزاعم ضد الأمير حمزة بأنها «افتراء شرير»

أرملة ملك الأردن الراحل الملكة نور. (الإنترنت)

وصفت الملكة نور، أرملة ملك الأردن الراحل، المزاعم ضد ابنها الأمير حمزة بأنها «افتراء شرير»، وذلك في أول تصريح لها بخصوص الاتهامات المتداولة لنجلها ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسن، بالتخطيط لمحاولة انقلاب، وفقًا لما نقلته قناة «بي بي سي».

وقال الأمير حمزة بن الحسن، مساء أمس السبت، إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية، وتم اعتقال حرسه الخاص، متهمًا «قادة البلاد بالفساد وعدم الكفاءة»، جاء ذلك في مقطع فيديو نقله إلى «بي بي سي» محامي الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله، ويأتي تصريح الأمير بعد اعتقال الأجهزة الأمنية الأردنية.

وقال مصدر أمني أردني، السبت، إنه جرى اعتقال الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الأردنية.