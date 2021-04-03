الأمير حمزة يؤكد لـ«بي بي سي» وضعه تحت الإقامة الجبرية

صورة للأمير حمزة بن الحسين من مقطع فيديو حصلت عليه «بي بي سي»، 3 أبريل 2021. (بي بي سي)

قال ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسن، مساء السبت، إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية وتم اعتقال حرسه الخاص، متهمًا «قادة البلاد بالفساد وعدم الكفاءة».

جاء ذلك في مقطع فيديو نقله إلى «بي بي سي» محامي الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله.

ويأتي تصريح الأمير بعد اعتقال الأجهزة الأمنية الأردنية الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله إضافة لآخرين.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، نقلًا عن مصدر أمني قوله، إن الاعتقالات جاءت لأسباب أمنية بعد متابعة حثيثة، مشيرًا إلى أن «التحقيق في الموضوع لا يزال جاريًا». كما نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة نفيها لما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن اعتقال الأمير حمزة أو وضعه قيد الإقامة الجبرية في المنزل.