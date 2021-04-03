تونس: تظاهرة للمطالبة بإرجاع نفايات منزلية إلى إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أبريل 2021, 02:43 مساء
ناشطة بيئية تونسية خلال تظاهرة أمام السفارة الإيطالية. 1 أبريل 2021. (أ ف ب)

تظاهر عشرات التونسيين أمام سفارة إيطاليا بالعاصمة لمطالبة روما بإرجاع 282 حاوية نفايات منزلية جرى توريدها بطريقة غير قانونية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ورفع محتجون لافتات كتب عليها «ارفعوا نفاياتكم»، بينما حمل آخرون أكياس نفايات بلاستيكية سوداء اللون تبرز منها ورود، وقال الخبير في تثمين النفايات حمدي شعبان لـ«فرانس برس»، نحن «نستقبلكم بالورود بينما تستقبلوننا بالنفايات»، وتابع موجها كلامه للسلطات الإيطالية: «نريد أن ترفعوا نفاياتكم»، وطالب الدولة التونسية بـ«أخذ القرارات الصحيحة لإرجاع النفايات».

وأفادت مصادر متطابقة وكالة «فرانس برس» بأن حاويات النفايات المنزلية التي يُمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، لا تزال في ميناء محافظة سوسة منذ صيف 2020.

ويلاحق في قضية الفساد هذه 26 شخصا ثمانية منهم موقوفون على غرار وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولين في الجمارك، وآخر في حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات.

ونظّم عشرات من نشطاء المجتمع المدني وقفة احتجاجية الأحد في ميناء سوسة في شرق تونس، حيث توجد الحاويات للمطالبة بإعادتها إلى إيطاليا فورا.

وأثارت القضية الرأي العام التونسي، وقد يكشف الملف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية حول التعامل مع المخلّفات. 

وبحسب وسائل إعلام تونسية، منعت سلطات إقليم كامبانيا، جنوب إيطاليا أخيرا تصدير 600 حاوية نفايات أخرى إلى تونس كان من المقرر وضعها في مصنع للأسمنت، بسبب شكوك حول معاييرها.

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