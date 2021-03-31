اليمن يتسلم أول شحنة من لقاحات فيروس «كورونا» عبر آلية «كوفاكس»

آلية «كوفاكس». (الإنترنت)

تسلم اليمن، الأربعاء، أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» وهي عبارة عن 360 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، وذلك بعد أسبوع من توصية من لجنة كوفيد الوطنية لإعلان «حالة الطوارئ» إثر ارتفاع عدد الإصابات في البلد الغارق بالحرب.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، في بيان على موقعها، إن اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن الجنوبية، المقر الموقت للحكومة المعترف بها دوليًّا، وهي «الدفعة الأولى من 1.9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيًّا خلال العام 2021»، وفق «فرانس برس».

آلية «كوفاكس»

وتم شحن هذه اللقاحات عبر آلية «كوفاكس»، التي تدعمها منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى إيصال اللقاحات الى الدول الفقيرة. وتسلم اليمن أيضًا 13 ألف صندوق لحفظ اللقاحات و1.3 مليون من الحقن «اللازمة لبدء حملة التطعيم بشكل آمن وفعال»، بحسب البيان.

وستخصص لقاحات «أسترازينيكا» البريطانية والمصنعة في الهند «لحماية العاملين الصحيين وغيرهم من الفئات السكانية التي لها أولوية والمعرضة لخطر الإصابة بكوفيد-19»، وفقًا لـ«يونيسف».

وهذه الدفعة هي الأولى من 1.9 مليون جرعة سيتسلمها اليمن خلال العام 2021. وفي عدن، أكدت الناطقة باسم اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، إشراق السباعي، «جاء اللقاح في وقته. ونحن نعيش ذروة الموجة الثانية (من وباء كورونا)، التي انتشرت بسرعة».

الكادر الصحي

وقالت السباعي إن اللقاح سيخصص «للكادر الصحي وأيضًا كبار السن، الذين لديهم أمراض مزمنة، وسيتم توزيعه على مستوى المحافظات» الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًّا.

ونبهت منظمة «أطباء بلا حدود»، السبت إلى وجود «ارتفاع حاد» في أعداد الإصابات الخطيرة بـ«كوفيد-19» في اليمن، حيث أتت الحرب على الكثير من المنشآت الصحية في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

- «أطباء بلا حدود» تحذر من ارتفاع حاد في الإصابات الحرجة بـ«كورونا» باليمن

- اليمن: ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»

وقالت منسقة منظمة «أطباء بلا حدود» في اليمن، لاين لوتنز، «كثيرون من المرضى الذين نراهم يصلون للأسف بحالة حرجة». وأضافت أن علاجهم صعب لأن معظمهم يحتاج «مستويات عالية من الأكسجين والرعاية الطبية»، في حين أن قدرة اليمن على توفير رعاية مركزة «محدودة» بسبب الحرب التي تعصف به.

لحظات حاسمة

وقبل نحو أسبوع، دعت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن الحكومة إلى إعلان «حالة الطوارئ» بعد ارتفاع عدد الإصابات. ودعت أيضًا إلى «تفعيل قرار حظر التجوال الجزئي بحسب تقديرات السلطات المحلية بالمحافظات حسب الحالة الوبائية».

وقال ممثل الـ«يونيسف» في اليمن، فيليب دواميل، عقب استلام اللقاحات في عدن الأربعاء: «يمثل وصول الجرعات الأولى للقاح كوفيد-19 لحظات حاسمة في مكافحة الفيروس في اليمن».

ويدور منذ ستة أعوام نزاع بين الحكومة المدعومة عسكريًّا من تحالف تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. ويسجل اليمن حاليًا نحو مئة إصابة يومية بـ«كورونا»، رغم أنه ظل بمنأى عن الوباء في بداية تفشيه نتيجة انقطاع تواصله مع بقية الدول.

خطوة مهمة في مكافحة الفيروس

لكن يقدر خبراء أن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة بسبب نقص الفحوص. ورسميًّا، سجل البلد الذي يعد 30 مليون نسمة أكثر من 4000 إصابة و863 وفاة جراء كوفيد-19. ولا يعلن الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات واسعة من شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، أدهم إسماعيل، لدى تسلم اللقاحات في عدن: «تمثل هذه الشحنة خطوة مهمة في مكافحة فيروس كوفيد -19 في اليمن، حيث ستساعد في جهود إنقاذ حياة الناس، بما في ذلك حياة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، كما ستساعد في حماية النظام الصحي».

وأضاف: «سيكون لهذه اللقاحات الآمنة والفعالة دور في تغيير الكثير من المعطيات، لكن ينبغي علينا في المستقبل المنظور أن نستمر في وضع الكمامات والتباعد الجسدي وتجنب الزحام».