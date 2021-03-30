ألمانيا تتعهد بتقديم مساعدة بقيمة 1.7 مليار يورو للسوريين

علم ألماني يرفرف أمام مبنى «الرايخستاغ» الذي يضم مجلس النواب (البوندستاغ) في برلين، 24 فبراير 2021. (أ ف ب)

تعهدت ألمانيا الثلاثاء بتقديم أكثر من 1.7 مليار يورو لمساعدة سورية التي تمزقها حرب مدمرة منذ عشر سنوات، خلال مؤتمر دولي للمانحين برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس عن مبلغ 1.738 مليار بورو. كما تهدف النسخة الخامسة من «مؤتمر بروكسل من أجل سورية» إلى مساعدة دول الجوار التي استقبلت ملايين اللاجئين السوريين وهي لبنان والأردن وتركيا على وجه الخصوص.

ودعت الأمم المتحدة إلى تقديم تبرعات لا تقل عن عشرة مليارات دولار (8.5 مليار يورو) لهذا الغرض.