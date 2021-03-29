السلطة الفلسطينية تتسلم مئة ألف لقاح مضاد لـ«كورونا» من الصين

موظفون في وزارة الصحة الفلسطينية يفرغون شحنة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا. (أ ف ب)

تسلمت السلطة الفلسطينية، الإثنين، مئة ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لفيروس «كورونا» تبرعت بها حكومة الصين، ما يشكل أكبر دفعة لقاحات يتلقاها الفلسطينيون منذ بدء وباء «كورونا» في مارس 2020.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الصيني لدى السلطة الفلسطينية وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، «تسلمنا 100 ألف جرعة مضادة للفيروس من حكومة الصين الشعبية (..) ستساهم بشكل كبير في تسريع حملة التطعيم المجتمعي في فلسطين»، بحسب «فرانس برس».

حملة التلقيح

وكانت السلطة الفلسطينية أطلقت حملة التلقيح قبل أسبوعين تقريبًا، عقب تسلمها 61 ألف جرعة في إطار آلية «كوفاكس» العالمية لمساعدة الدول الفقيرة،وتم تحويل 21 ألفًا منها إلى قطاع غزة. وشملت مرحلة التطعيم الأولى من هم فوق الخامسة والسبعين ومرضى الكلى والأطقم الطبية، فيما أعلنت وزارة الصحة أنها ستبدأ المرحلة الثانية لمَن هم فوق الستين من العمر.

- بدء التطعيم ضد «كورونا» في فلسطين وسط ازدياد مطرد في الإصابات

وكانت مناطق السلطة الفلسطينية عانت عدد إصابات مرتفعًا جدًّا مع إشغال المستشفيات بالكامل، غير أن وزيرة الصحة أشارت في الفترة الأخيرة إلى انخفاض طفيف في عدد الإصابات. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها قامت حتى صباح الإثنين بتطعيم أكثر من 69 ألف فلسطيني بالجرعة الأولى، بواقع 48693 في الضفة الغربية و20362 في غزة. وبلغ عدد الحاصلين على جرعتين 7638 مناصفة بين الضفة وغزة.

طبيعة المستفيدين

وساد المجتمع الفلسطيني جدل حول طبيعة المستفيدين من اللقاحات، غير أن وزيرة الصحة الفلسطينية أعلنت في المؤتمر الصحفي، الإثنين، تشكيل لجنة من مختلف القطاعات لمتابعة توزيع اللقاحات للمستفيدين، لوقف ما وصفته بـ«الهرج والمرج».

وقال السفير الصيني كواه وي «هذه الدفعة، تمثل التزامًا بالوعد الذي قطعته الصين بجعل اللقاح منفعة للعالم»، مؤكدًا أنها «دعم كامل لجهود السلطة الفلسطينية في معركتها ضد فيروس كورونا». وبلغ عدد الحالات في الأراضي الفلسطينية منذ بدء الوباء أكثر من 200 ألف إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة، توفي منهم أكثر من ألفين.