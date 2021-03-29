تعديل مسار السفينة الجانحة في قناة السويس بنسبة 80%

جانب من أعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، 28 مارس 2021، (مجلس الوزراء المصري)

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، صباح الإثنين، «تعديل مسار» سفينة الحاويات «إيفر غيفن» الجانحة في القناة منذ أيام «بنسبة 80%».

وقال ربيع في بيان: «بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية بنجاح، بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر، إذ تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80%، وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلًا من أربعة أمتار»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال ربيع إن مناورات الشد لتعويم السفينة بدأت، فجر اليوم، بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

وأوضح أن «السفينة القاطرة الهولندية (إيه بي إل غارد) وصلت، مساء الأحد، وشاركت في جهود تعويم السفينة».

وجنحت سفينة الحاويات «إم في إيفر غيفن»، التي يزيد طولها على طول أربعة ملاعب لكرة القدم، بالعرض في مجرى قناة السويس صباح الثلاثاء فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين في المجرى المائي البالغ الأهمية.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترًا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.