الجزائر: مسيرات جديدة للتنديد بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 مارس 2021, 02:19 مساء
لافتات وأعلام جزائرية خلال تظاهرة يقودها الطلاب في الجزائر، 16 مارس 2021. (أ ف ب)

تشهد الجزائر مسيرات في عدة مدن للتنديد بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 12 يونيو، كما طالب المحتجون بـ«حرية الصحافة واستقلال العدالة»، ورفعوا لافتات حملت شعارات مناهضة للسلطة الحاكمة وللجيش، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفي العاصمة، بدأت المسيرات أمس بخروج المصلين من المساجد بعد أداء صلاة الجمعة كما في مسجد الرحمة ومسجد ابن باديس والمؤمنون، ليحتشدوا بالآلاف في ساحات موريس أودان والبريد المركزي، وعلى غير العادة، كان الانتشار الأمني خفيفا، حيث ارتكز على الأماكن الحساسة كمقر الحكومة والرئاسة وكذلك مبنى التلفزيون.

وأظهرت صور بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسيرات في بجاية وقسنطينة وعنابة شرق البلاد وتيزي وزو والبويرة وهران وسط وغرب الجزائر.

وكان الشعار الغالب في بداية المسيرات، كما في كل جمعة، «دولة مدنية وليس عسكرية ومخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية وكذلك لا للانتخابات يالعصابات».

وبالنسبة لمعاذ، السبعيني المتقاعد، فإن «كل ما يقترحه النظام سواء كان انتخابات أو حوارا مرفوض جملة وتفصيلا»، وتابع: «يطلبون منا أن نقبل التغيير داخل مؤسسات النظام الحاكم ونحن نطالب بالتغيير الجذري لكل النظام»، كما عادت اللافتات الصغيرة التي رفعها المتظاهرون وكلها تحمل عبارات تدعو لـ«حرية الصحافة واستقلال العدالة».

وحمل كريم، وهو طالب يبلغ 23 سنة، لافتة صفراء كتب عليها بالأسود «دقيقة صمت على روح العدالة»، وقال: «العدالة هي حامية الديمقراطية وإذا جرى تغييبها أو تسييسها كما يحدث الآن فلا مجال لبناء دولة الحق والقانون»، وما زالت السلطة مصممة على تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 12 يونيو رغم المعارضة الواسعة المعبّر عنها في مختلف مسيرات الحراك.

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