وزارة الصحة المصرية: وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 02:04 مساء
شعار وزارة الصحة المصرية. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، عن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وأوضح ، الناطق الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أنه «فور وقوع الحادث جرى الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة»، وفقًا لبيان نشره بالصفحة الرسمية للوزارة بفيس بوك.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، توجهت إلى محافظة سوهاج لـ«متابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم».

ولفت مجاهد إلى أن، الوزيرة شكلت «غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم اى إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين»، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة والسكان تقدمت بـ«خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان».

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