اندلاع حريق في محطة نفطية سعودية إثر «اعتداء تخريبي بمقذوف»

محطة نفط سعودية. (الإنترنت)

أعلنت الرياض أنّ محطّة لتوزيع المنتجات البترولية في مدينة جازان في جنوب المملكة تعرّضت مساء الخميس «لاعتداءٍ تخريبي بمقذوف» نتج عنه نشوب حريق في أحد خزانات المحطة، لكن من دون أن يؤدّي إلى إصابات في الأرواح.

وقالت وزارة الطاقة في بيان أورته وكالة الأنباء الرسمية واس إنّه «عند الساعة التاسعة وثماني دقائق من مساء اليوم (الخميس 18:08 ت غ) تعرّضت محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان لاعتداءٍ تخريبي بمقذوف، ونتج عن الاعتداء نشوب حريقٍ في أحد خزانات المحطة، ولم تترتّب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح».

ولم يحدّد البيان الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم الذي يأتي في وقت يزيد فيه المتمرّدون الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران من وتيرة هجماتهم على المنشآت النفطية في المملكة، حسب وكالة «فرانس برس».