«فرانس برس»: إعادة محاكمة الصحفي الجزائري خالد درارني بعد نقض الحكم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 12:40 مساء
شكيب شقيق الصحفي خالد درارني أمام السفارة الجزائرية في نيويورك، 15 أغسطس 2020. (أ ف ب)

ستعاد محاكمة الصحفي الجزائري خالد درارني، الذي حكم عليه بالسجن سنتين، بعدما قبلت المحكمة العليا طلب تمييز الحكم الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنه على ما أفاد أحد محاميه لوكالة «فرانس برس».

وأوضح المحامي عبد الغني بادي «ألغت المحكة العليا القرار. وتم قبول طلب الدفاع بتمييز الحكم لذا ستعاد محاكمة خالد درارني»، وأضاف: «آمل ألا يسلط ضغط على القضاء خلال المحاكمة الجديدة على غرار ما جرى سابقًا».

صار خالد درارني رمزًا للنضال في سبيل حرية الصحافة بعد اعتقاله في مارس 2020، وقد أطلق سراحه مؤقتًا الشهر الماضي بعد أن أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عفوًا عن عشرات من موقوفي الحراك الشعبي.

وحكم على مراسل تلفزيون «تي في 5 موند» و«مراسلون بلا حدود» في الجزائر في 15 سبتمبر بالسجن لعامين على خلفية تغطيته الحراك الاحتجاجي. ويلاحق درارني البالغ 40 عامًا، بتهمتي «التحريض على التجمهر غير المسلح» و«المساس بالوحدة الوطنية».

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