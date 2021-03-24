وفاة حمدان آل مكتوم وزير مالية الإمارات ونائب حاكم دبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 05:24 مساء
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير مالية الإمارات. (الإنترنت)

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، يوم الأربعاء، في تغريدة على «تويتر» إن نائبه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير مالية الإمارات توفي.

والشيخ حمدان (75 عامًا) هو شقيق الشيخ محمد حاكم دبي الحالي، وكان الشيخ حمدان مريضًا على مدى عدة أشهر، وخضع لجراحة في الخارج في أكتوبر، بحسب «رويترز».

 تنكيس الأعلام عشرة أيام
وكتب الشيخ محمد على «تويتر» في رثاء شقيقه: «إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي». كما نعى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشيخ حمدان وكتب في تغريدة: «فقدنا اليوم أحد رجالات الإمارات المخلصين بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني الصادق».

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن صلاة الجنازة ستكون مقصورة على أفراد الأسرة بسبب جائحة «كوفيد-19». وأعلنت دبي الحداد عشرة أيام، حيث سيتم تنكيس الأعلام، بينما ستغلق المؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة ثلاثة أيام بدءًا من يوم الخميس.

وشغل الشيخ حمدان منصب وزير المالية منذ 1971. ويوجد في الإمارات أيضًا وزير دولة للشؤون المالية هو عبيد حميد الطاير الذي يشغل المنصب منذ 2008.

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