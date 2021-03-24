تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

السفينة التي جنحت في قناة السويس، 24 مارس 2021، (الإنترنت)

عادت الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها بعدما نجحت جهود تعويم سفينة الحاويات الضخمة، التي جنحت جزئيًّا بها، حسب ما نقلته وكالة الأنباء «رويترز» عن مصدر بالهيئة المصرية.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلن رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، في بيان، جنوح سفينة الحاويات البنمية «إم في إيفر غيفن» في الكيلومتر١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها المقبلة من الصين والمتجهة إلى روتردام.

وأشار إلى الدفع بوحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة لتعويمها، مطمئنًا أن حركة الملاحة بالقناة انتظمت مرة أخرى من خلال مجراها الأصلي.

ووقع الحادث، صباح أمس الثلاثاء؛ بسبب انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية؛ نظرًا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة؛ ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة وجنوحها.