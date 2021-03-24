تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 02:47 مساء
السفينة التي جنحت في قناة السويس، 24 مارس 2021، (الإنترنت)

عادت الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها بعدما نجحت جهود تعويم سفينة الحاويات الضخمة، التي جنحت جزئيًّا بها، حسب ما نقلته وكالة الأنباء «رويترز» عن مصدر بالهيئة المصرية.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلن رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، في بيان، جنوح سفينة الحاويات البنمية «إم في إيفر غيفن» في الكيلومتر١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها المقبلة من الصين والمتجهة إلى روتردام.

وأشار إلى الدفع بوحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة لتعويمها، مطمئنًا أن حركة الملاحة بالقناة انتظمت مرة أخرى من خلال مجراها الأصلي.

ووقع الحادث، صباح أمس الثلاثاء؛ بسبب انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية؛ نظرًا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة؛ ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة وجنوحها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوبيش يشدد على ضرورة وجود إطار قانوني ودستوري للانتخابات في ليبيا
ليبيا
عقوبة جديدة على بلاتر بالإيقاف 7 أعوام
رياضة عالمية
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة قبل 72 ساعة من انتخابات اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
«قناة السويس» تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة وانتظام الملاحة بالمجرى الأصلي
عربى
نتائج اليوم الأول من الدور السداسي لكرة السلة
رياضة محلية
ننشر كلمة المنفي خلال المؤتمر الصحفي مع ماكرون في الإليزيه
ليبيا
اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة ...
ليبيا
اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة ...
ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار تتخذ إجراءات تنفيذية عاجلة تضمن نجاح المحفظة ...
ليبيا
بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف
ليبيا
بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف
ليبيا
المنقوش تشدد على الحاجة إلى «نهج أكثر تنسيقا» لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بانوراما مارس سول».. المريخ في صورة مذهلة