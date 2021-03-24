«قناة السويس» تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة وانتظام الملاحة بالمجرى الأصلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 10:15 صباحا
جانب من محاولات تعويم سفينة حاويات جانحة في قناة السويس، 24 مارس 2021، (هيئة قناة السويس)

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة «إم في إيفر غيفن» في الكيلومتر١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.

وأشار إلى محاولة وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تعويمها، مطمئنا أن حركة الملاحة بالقناة انتظمت مرة أخرى من خلال مجراها الأصلي، حسب بيان على موقع الهيئة الالكتروني.

ووقع الحادث صباح أمس الثلاثاء، بسبب انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية؛ نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة وجنوحها.

ونشرت وكالة «فرانس برس» صورة للسفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترًا، وهي عالقة في القناة، بينما تحاول حفارات تخليصها.

وقالت شركة «إيفرغرين مارين كورب» للوكالة إن «سفينة الحاويات جنحت بالخطأ بعدما ضربتها رياح على الأرجح»، مضيفة أنها تجري اتصالات للمساعدة في إعادة السفينة إلى مسارها في أسرع وقت ممكن.

سفينة حاويات جانحة في قناة السويس.
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