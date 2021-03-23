اليمن: ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»

رجال أمن يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في صنعاء، 6 مايو 2020، (رويترز)

دعت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس «كورونا» في اليمن الحكومة الثلاثاء إلى إعلان «حالة الطوارئ» بعد ارتفاع في الإصابات في هذا البلد الذي تمزقه الحرب، حيث أعلنت اللجنة عن تسجيل 238 إصابة في اليومين الماضيين بالفيروس، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ودعت اللجنة في تغريدة على موقع «تويتر» وزارة الصحة إلى «إعلان حالة الطوارئ الصحية في كل المحافظات ورفع الجاهزية في المراكز الصحية والمستشفيات، وتوفير أدوات الحماية للكادر الطبي والأدوية والمستلزمات الضرورية، تحسباً لاحتمالات تفشي موجة ثانية من جائحة كورونا».

ودعت اللجنة أيضا إلى «تفعيل قرار حظر التجوال الجزئي بحسب تقديرات السلطات المحلية بالمحافظات حسب الحالة الوبائية»، كما طالبت اللجنة «المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والابتعاد عن التجمعات».

واللجنة تابعة للحكومة المعترف بها دوليا التي تحظى بدعم السعودية وتقاتل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ العام 2014، ولا يعلن المتمردون الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات واسعة من شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء عن الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وكانت الأمم المتحدة حذرت منذ بداية الجائحة من «كارثة كبرى» في اليمن في حال تفشي الفيروس.

وبعد ست سنوات من الاقتتال، يشهد اليمن انهيارا في قطاعه الصحي، فيما يعيش أكثر من 3.3 مليون نازح في مدارس ومخيمات تتفشى فيها الأمراض كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة.

وكان النزاع قد تصاعد مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 لدعم القوات الحكومية في مواجهة المتمردين المتحالفين مع إيران.