مقتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يعتقلون فلسطينيًا داخل الحرم القدسي. (أ ف ب)

قتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في مظاهرات رفضا للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية إن الرجل أصيب برصاصة في الرأس خلال احتجاج قرب قرية بيت دجن القريبة من نابلس، ونُقل إلى مستشفى حيث توفي في وقت لاحق، حسب وكالة «رويترز».

وتشهد بيت دجن القريبة من نابلس مظاهرات أسبوعية ضد المستوطنات الاسرائيلية.

وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، بينما انهارت محادثات السلام في العام 2014.

وحاول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تمرير ما سماها بـ«صفقة القرن»، والتي كانت تعطي مشروعية دولية لتلك المستوطنات، إضافة إلى اعترافه بالقدس عاصمة إسرائيلية.